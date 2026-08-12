Una fiesta de muerte presenta a los protagonistas de su segunda entrega tras triunfar en su estreno

Atresmedia continúa apostando por el entretenimiento a lo grande y ya calienta motores para el esperado estreno de la segunda entrega de Una fiesta de muerte, el murder mystery revelación de la temporada. Tras el exitoso estreno de su primera programa, la fiesta más misteriosa y exclusiva de la televisión volverá a abrir sus puertas muy pronto en el Prime Time de Antena 3 y lo hará recibiendo a Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge como protagonistas.

Àngel Llàcer vuelve a ejercer de anfitrión de esta fiesta, guiando la investigación y aportando las claves necesarias para acercar la verdad a sus siete invitados. Una velada que, en esta ocasión, lleva por título Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc y convierte la célebre estación del Pirineo aragonés en el escenario de un nuevo crimen en el que uno de estos famosos será víctima de un misterioso asesinato. Los seis supervivientes deberán competir por desvelar la identidad del enigmático asesino, pero solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de la noche.

Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc llega muy pronto al Prime Time de Antena 3 tras el éxito de su primera entrega, Una fiesta de muerte: Muerte en el museo. Estrenada el pasado 25 de abril, fue líder absoluto de la noche con un 12,8%, superando a sus competidores en +3,7 y +2,9 puntos. El programa consiguió reunir a 1.272.000 seguidores, con más de 3,3 millones de espectadores únicos. Además, se impuso entre todos los grupos de edad, destacando su liderazgo entre los jóvenes: un 14,1% entre los espectadores de 13-24 años, y un 15,6% entre los de 25-34.

Mucha tensión, altas dosis de misterio y diversión asegurada son los elementos principales de este rompedor formato que transforma el Prime Time en una auténtica experiencia de juego. Un auténtico murder mistery trasladado a televisión de forma innovadora y sorprendente, en el que los episodios tienen una duración de 90 minutos y son “autoconclusivos”. Así, cada programa cuenta con su propio enclave y su propia fiesta temática, con un nuevo grupo de invitados y con un asesino VIP diferente.

Una fiesta de muerte es la adaptación española de ‘A Party to Die For’, un formato original de ITV Studios. El programa nació en Países Bajos y ya se ha emitido con éxito tanto en este país como en el canal M6 de Francia. En España, ‘Una fiesta de muerte’ está producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia y, además de en el Prime Time de Antena 3, también se podrá ver fuera de España a través de atresplayer Internacional y Antena 3 Internacional.

El éxito de su innovador formato interactivo, en cifras

Una fiesta de muerte es un game show para toda la familia en el que los espectadores también pueden convertirse en detectives y participar en la resolución del crimen. Desde sus casas pueden desbloquear pistas y responder preguntas para acumular puntos antes de resolver el misterio. Una mecánica única en España que permite jugar en tiempo real, ampliando la experiencia mediante el escaneo de un código QR y convirtiendo la emisión en un reto compartido y totalmente interactivo en el que está en juego un premio de 3.000 euros para quien logre adivinar la identidad del asesino VIP.

Este innovador formato fue un auténtico éxito en su estreno. Durante la emisión de Una fiesta de muerte: Muerte en el museo, cerca de 29.000 usuarios llegaron a conectarse simultáneamente a la app oficial, convirtiendo la revelación del asesino en el punto álgido. La respuesta en tiempo real fue masiva, llegando a registrarse hasta 1.150 respuestas por segundo durante la fase final de acusación. Finalmente, un 28% de los participantes logró identificar al culpable del caso, que en esa ocasión fue el chef Dabiz Muñoz.