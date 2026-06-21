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Actuaciones | La Gran Batalla

“Es una canción muy exigente”: la batalla que llenó de magia La Voz Kids

Leo, Lúa, Leyre, Juliette y Antonella sorprendieron con una delicada versión de ‘Pray’ en el escenario de La Voz Kids.

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“Es una canción muy exigente”: la batalla que llenó de magia La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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La emoción fue la gran protagonista de una de las batallas más especiales de la noche en La Voz Kids. Leo, Lúa, Leyre, Juliette y Antonella se unieron sobre el escenario para interpretar ‘Pray’ de Lauren Spencer Smith en una actuación cargada de sensibilidad que consiguió crear un ambiente mágico en el plató.

Los cinco talents afrontaron uno de los temas más exigentes de toda la gala, una canción llena de matices y emoción que les obligó a mostrar su lado más vulnerable sobre el escenario. El resultado fue una interpretación que dejó huella tanto en los coaches como en los asesores.

Ana Mena no ocultó su admiración por el trabajo de sus talents: “Ha sido espectacular, es de las batallas más difíciles y es una canción muy exigente”, aseguró tras escuchar una actuación que puso a prueba a todos los talents de la batalla.

¡Revívelo en el vídeo de arriba!

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