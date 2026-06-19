MEJORES MOMENTOS | 19 DE JUNIO
Soraya Arnelas lo da todo con ‘Rolling in the deep’ de Adele tras el pleno de David en la Pista
David no ha dudado un segundo en la prueba de la Pista y Soraya se ha dejado llevar para entonar la canción de ‘Rolling in the deep’ de Adele.
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David no ha logrado ser el primero en apretar el nuevo pulsador de Pasapalabra; sin embargo, en el rebote ha demostrado su increíble oído para llevarse los cinco segundos de la Pista a su propio equipo.
El concursante tenía claro que se trataba de ‘Rolling in the deep’ de Adele. Ahora bien, cantar la canción se le ha complicado. Por suerte, a su lado estaba Soraya Arnelas, dispuesta a echarle un cable.
La cantante se ha dejado llevar para entonar el tema de la británica y complementar así el éxito de su compañero del equipo azul. ¡Dale play al vídeo y revive este divertido momento!
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