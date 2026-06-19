¡Gran estreno!
Así ha sido el primer AlaZ, con Javier y David: revive al completo la nueva prueba final de Pasapalabra
Los dos concursantes han estrenado esta emocionante prueba, marcada por el suspense desde el primer momento y resuelta con tensión máxima hasta la última respuesta.
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Javier y David han estrenado AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra, con un duelo espectacular que ha dejado un empate entre los dos como primer gran resultado. Ambos concursantes han sorprendido por su rápida adaptación a este reto, con una mecánica que hace su desarrollo tan imprevisible como emocionante.
Las reglas de AlaZ han llenado el pulso de incertidumbre, ya que el componente estratégico se ha vuelto aún más clave en esta nueva prueba final. Cada decisión podía inclinar la balanza, aunque las ventajas han ido fluctuando en uno y otro atril en función del momento.
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El resultado, decidido en los últimos compases, ha dejado claro que esta prueba llega para añadir un nuevo nivel de suspense al final de cada tarde en Pasapalabra. Con todos estos ingredientes, el duelo entre Javier y David ha ido ganando intensidad a medida que avanzaba, con los dos demostrando lo buenos que son al adaptarse tan rápidamente a estas reglas del juego. ¡Revívelo al completo en el vídeo!
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