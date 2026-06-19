Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Gran estreno!

Así ha sido el primer AlaZ, con Javier y David: revive al completo la nueva prueba final de Pasapalabra

Los dos concursantes han estrenado esta emocionante prueba, marcada por el suspense desde el primer momento y resuelta con tensión máxima hasta la última respuesta.

Así ha sido el primer AlaZ, con Javier y David: revive al completo la nueva prueba final de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Javier y David han estrenado AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra, con un duelo espectacular que ha dejado un empate entre los dos como primer gran resultado. Ambos concursantes han sorprendido por su rápida adaptación a este reto, con una mecánica que hace su desarrollo tan imprevisible como emocionante.

Las reglas de AlaZ han llenado el pulso de incertidumbre, ya que el componente estratégico se ha vuelto aún más clave en esta nueva prueba final. Cada decisión podía inclinar la balanza, aunque las ventajas han ido fluctuando en uno y otro atril en función del momento.

El resultado, decidido en los últimos compases, ha dejado claro que esta prueba llega para añadir un nuevo nivel de suspense al final de cada tarde en Pasapalabra. Con todos estos ingredientes, el duelo entre Javier y David ha ido ganando intensidad a medida que avanzaba, con los dos demostrando lo buenos que son al adaptarse tan rápidamente a estas reglas del juego. ¡Revívelo al completo en el vídeo!

Ana Mena, coach de La Voz Kids

Avance exclusivo de La Voz Kids: la complicidad de estas cinco talents emocionará a los coaches en La Gran Batalla

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Así ha sido el primer AlaZ, con Javier y David: revive al completo la nueva prueba final de Pasapalabra

Así ha sido el primer AlaZ, con Javier y David: revive al completo la nueva prueba final de Pasapalabra

¿En qué consiste AlaZ? Así se juega a la nueva prueba final de Pasapalabra

¿En qué consiste AlaZ? Así se juega a la nueva prueba final de Pasapalabra

Soraya Arnelas lo da todo con ‘Rolling in the deep’ de Adele tras el pleno de David en la Pista

Soraya Arnelas lo da todo con ‘Rolling in the deep’ de Adele tras el pleno de David en la Pista

¿Almodóvar trepando en Times Square? El divertido despiste de David en el Una de Cuatro
Mejores momentos | 19 de junio

¿Almodóvar trepando en Times Square? El divertido despiste de David en el Una de Cuatro

Sigue la décima gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, numerazos y mucho baile
¡No te la pierdas!

Sigue la décima gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, numerazos y mucho baile

Jesús Ugalde
Entrevista

"Este tío funciona": la primera impresión de Naty Abascal sobre Jesús Ugalde

Jesús Ugalde ha venido a Y ahora Sonsoles para hablar de su carrera profesional y de como ha llegado hasta donde está, además de contar alguna que otra anécdota como el fotografiar a estrellas del cine antes de su salto a la fama.

Jeyko
Desvelamos su contenido

Las imágenes borradas de Lydia Rodríguez que dinamitaron Presuntos Implicados: "Estaba hablando de un aparato sexual"

Hablamos con Jeyko Vigil, amigo de Lydia Rodríguez que nos cuenta cuál era el contenido que la exvocalista subió a redes y que hizo que estallara la guerra en el grupo.

Pedida matrimonio

Pablo pide matrimonio a su novia Beatriz tras haberle cuidado en la UCI: "Yo al principio lo veía imposible"

Nieves sobre ir sin camiseta

Nieves a José sobre la polémica de ir sin camiseta por la calle: "Tú lo que quieres es exhibirte"

Trasplante

La estafa del falso trasplante: utilizaban el nombre de 'Y ahora Sonsoles' para ganarse la confianza de sus víctimas

Publicidad