Javier, ¿eliminado de Pasapalabra? Falla por primera vez en la Silla Azul y enciende las alarmas

Javier se ha ganado seguir en Pasapalabra, en su programa 120, pero a un alto coste: ha vivido el mayor susto desde que llegó al concurso, y de eso hace casi medio año. Por primera vez en su centenaria trayectoria, el concursante madrileño ha fallado en la Silla Azul. Hasta ahora, nunca se había visto en una situación tan delicada, rozando la eliminación.

Vive una mala racha, y lo ocurrido en esta Silla Azul ha encendido todas las alarmas. Exceptuando la tregua en forma de victoria con la que comenzó esta semana, Javier acumula una cantidad inhabitual de derrotas recientes, teniendo en cuenta su historial. En el pasado programa perdió pese a conseguir 22 aciertos en AlaZ, pero David fue aún más valiente y logró uno más.

En cualquier caso, Javier parecía intocable en la prueba que abre Pasapalabra. Era infalible, hasta ahora. Fer, el aspirante, se ha visto con ventaja tras el insólito fallo del madrileño. Entre “lectivo” y “laborable” hay una diferencia crucial que le ha dejado al filo de la despedida.

Los nervios se han disparado porque, durante algunas preguntas más, Fer se ha mantenido muy seguro. Sin embargo, el aspirante ha empezado a dudar, mientras Javier tiraba de concentración para evitar la sorpresa. El duelo ha acabado sin relevo, con el concursante recuperando su asiento y con la sensación de haber superado su momento más complicado en Pasapalabra. ¡Revive en el vídeo esta Silla Azul!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas