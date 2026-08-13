Xoán Fórneas adelanta el giro de Ramón en Ágata y Lola: el personaje que ganará protagonismo

Ágata y Lola prepara más protagonismo para uno de sus personajes hasta ahora secundarios. Ramón Acebedo ha permanecido en un segundo plano, pero su papel crecerá en los próximos episodios de la serie disponible en atresplayer.

Xoán Fórneas define a Ramón como un hombre muy metódico, inteligente y que ha pasado prácticamente desapercibido. El técnico forma parte de la policía científica y trabaja junto a Elías, aunque su situación está a punto de cambiar.

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