La reacción de Javier a su primer fallo en la Silla Azul tras 120 programas en Pasapalabra

Hay momentos que, por extraordinarios, terminan llamando tanto la atención como una gran victoria. Javier ha vivido uno de ellos en Pasapalabra al cometer su primer fallo en la Silla Azul tras 120 programas. Se trata de una situación inédita para el concursante madrileño desde su llegada al concurso.

Acostumbrado a superar esta prueba con solvencia, Javier se ha encontrado esta vez con un escenario que, por un error, se ha complicado como nunca para él. Ha superado el trance, pero con un enorme susto en el cuerpo. Por supuesto, Roberto Leal le ha preguntado cómo había vivido esos instantes de tensión, revelando que Fer, el aspirante, ha conseguido alargar el duelo hasta la décima pregunta.

“Hemos fallado y hemos intentado recomponernos, y hemos tenido suerte y hemos podido”, ha resumido el madrileño. Sin embargo, se ha tomado el traspié con filosofía: “Un lapsus así, nadie está libre de ello”. “Menos mal que no han venido dos seguidos”, ha añadido, mirando el lado positivo de lo ocurrido. ¡Descubre en el vídeo su reacción al completo!

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