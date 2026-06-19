¿En qué consiste AlaZ? Así se juega a la nueva prueba final de Pasapalabra

Al fin sabemos en qué consiste la nueva prueba final de Pasapalabra, y también su nombre. AlaZ ha llenado de tensión y suspense el plató, y Javier y David han sido los encargados de estrenar este reto jugando por un bote de 658.000 euros.

Antes de empezar el duelo, Roberto Leal ha explicado la mecánica de esta nueva prueba, que ha llegado para poner a prueba algo más que los conocimientos. La dinámica ha introducido nuevas dosis de estrategia, marcando cada decisión de los concursantes y obligándoles a medir tiempos y respuestas con especial cautela.

Entre las novedades de AlaZ, destaca que el concursante debe dar con la respuesta completando los huecos de cada letra a partir de una definición, porque ahora hay que encontrar la palabra exacta. En este sentido, hay otra clave que añade más emoción y también riesgo al duelo: la posibilidad de pedir pistas a cambio de perder tiempo: en caso de duda puede pedir "letra" a cambio de gastar 5 segundos.

En el apartado estratégico, uno de los nuevos elementos que añade dificultad al duelo es que el concursante que llega con más segundos puede elegir si empieza las definiciones de la A a la Z o en sentido inverso: de la Z a la A. En cuanto al tiempo, ahora se suman 110 segundos a los acumulados durante las pruebas anteriores.

Otro detalle importante es que, por primera vez, los concursantes tienen referencia visual del tiempo que les queda, la letra por la que van jugando y el número de letras de la palabra que deben acertar. ¡Dale al play y descubre todos los detalles!