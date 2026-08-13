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Mejores momentos | 13 de agosto

Estas hermanas hacen un gran equipo: 925 euros nada más comenzar el programa

Mari Tere y Julia se han marcado un turno fantástico y han estrenado la primera ola de La ruleta de la suerte con 825 euros, a los que han tenido que sumar también los 100 euros que consiguieron en la primera prueba de velocidad.

Estas hermanas hacen un gran equipo: 925 euros nada más comenzar el programa

Estas hermanas hacen un gran equipo: 925 euros nada más comenzar el programa

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Marta Jorge
Publicado:

Menudo primer panel se han marcado Mari Tere y Julia en este programa especial de parejas de La ruleta de la suerte. Las hermanas han comenzado su turno después de haber ganado los primeros 100 euros y no se les puede haber dado mejor.

Al principio, han tenido un pequeño susto porque han estado muy cerca de caer en la quiebra, sin embargo, ¡han terminado llevándose la doble letra! La encargada de tirar de la ruleta ha sido Mari Tere y la verdad es que no se le ha dado nada mal, incluso ha caído en el gajo de ‘Verano 300’, lo que las ha hecho ganar 600 euros en una sola tirada.

“Estamos súper nerviosas”, han reconocido las hermanas, pero aún así han podido ir destapando letras hasta que Mari Tere lo ha visto claro. Julia por su parte lo ha dejado todo en manos de su hermana: “Yo confío en mi hermana 100%”, ha confirmado. Y ha hecho bien, porque se han llevado la primera ola del programa con 825 euros. “Acabamos de empezar el programa y tenemos ya 925 euros”, ha dicho Jorge Fernández recordando los 100 euros que habían conseguido anteriormente. ¡Bien hecho! ¡Dale al play!

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