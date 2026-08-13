El desesperado intento de Kaya por atrapar a Nadim termina en tragedia En tierra lejana

Kaya sale tras Nadim convencido de que puede aclarar las dudas sobre la muerte de Boran. Tras alcanzarlo, consigue meterlo en su vehículo con la intención de llevarlo ante Cihan para que responda a las acusaciones.

Sin escapatoria, Nadim da un volantazo y provoca que el coche caiga por un barranco y termine envuelto en llamas. Cihan, Demir y Zerrin presencian horrorizados el accidente, mientras la supervivencia de Kaya y Nadim queda en el aire En tierra lejana.

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