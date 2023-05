Salva Reina trata de impugnar la victoria de Elia Galera en ‘La Pista’: “Pido el VAR”

¡La que ha liado Salva Reina en ‘La Pista’! Ya se lo veía venir con el ataque de risa que le ha entrado cuando Roberto Leal ha dado el año de la canción: es de 1965. “Venga, que es conocida”, le ha animado el presentador.

Tenía razón: al actor le ha sonado con el primer fragmento musical. De hecho, se ha puesto de pie para seguir el tema… tarareándolo. Con mucha gracia pero ya sembrando la polémica: “¿Cómo que no vale?”, ha dicho. Como Roberto no se la daba por buena, ha seguido dando su versión particular intentando dar con algo de la letra.

El presentador ha acabado dando el turno a Elia Galera, que ha aportado dos palabras: una correcta y otra casi, pero suficiente para llevarse la victoria. Su respuesta no ha convencido a Salva, que ha pedido el VAR mientras sonaba ‘California dreamin´’. ¡Revive este momento en el vídeo!