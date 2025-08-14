MEJORES MOMENTOS | 14 DE AGOSTO
Jorge Fernández pone muy nerviosa a Laura: “Estás temblando, eh”
Este momento ha sido muy estresante para la concursante de La ruleta de la suerte.
Laura ha hecho una tirada de 1.850 eurazos y al resolver este primer panel correctamente, el presentador de La ruleta de la suerte no quería decir si la respuesta era correcta o no.
Una broma que ha puesto algo nerviosa a la concursante del atril amarillo. Además, Jorge Fernández le ha comentado: “Estás temblando, eh”
