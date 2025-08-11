“Estamos echando la tarde aquí”: Roberto Leal se desespera ante el bloqueo de Isabel Moreno y José Lamuño en La Pista

Cuatro nuevos invitados han pisado hoy el plató de Pasapalabra, siendo uno de ellos Alfred García, cantante al que guarda especial cariño Roberto Leal por haber coincidido en Operación Triunfo 2017. ¡Qué momento más emotivo nos han regalado con su reencuentro!

Llegada la prueba de La Pista, Roberto Leal advertía a Isabel Moreno y José Lamuño que se trataba de una canción muy famosa que el público ha reconocido al escucharla tan solo unos segundos. Sin embargo, los actores se encontraban muy perdidos con las primeras pistas.

Aunque tenían claro que se trataba de un tema de Raphael después de escuchar su voz, ninguno de ellos ha conseguido dar con el título de la canción… ¡y eso ha desesperado incluso a Roberto Leal! ¡Descubre el desenlace de esta divertida prueba dándole al play al vídeo de arriba!