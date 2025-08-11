Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 11 de agosto

“Estamos echando la tarde aquí”: Roberto Leal se desespera ante el bloqueo de Isabel Moreno y José Lamuño en La Pista

Aunque los actores sabían que se trataba de un tema de Raphael, no han conseguido dar con él con ninguna de las pistas.

Roberto Leal se desespera ante el bloqueo de Isabel Moreno y José Lamuño en La Pista

Patri Bea
Cuatro nuevos invitados han pisado hoy el plató de Pasapalabra, siendo uno de ellos Alfred García, cantante al que guarda especial cariño Roberto Leal por haber coincidido en Operación Triunfo 2017. ¡Qué momento más emotivo nos han regalado con su reencuentro!

El emotivo reencuentro de Alfred García y Roberto Leal en Pasapalabra: “Tú me has amamantado”

Llegada la prueba de La Pista, Roberto Leal advertía a Isabel Moreno y José Lamuño que se trataba de una canción muy famosa que el público ha reconocido al escucharla tan solo unos segundos. Sin embargo, los actores se encontraban muy perdidos con las primeras pistas.

Aunque tenían claro que se trataba de un tema de Raphael después de escuchar su voz, ninguno de ellos ha conseguido dar con el título de la canción… ¡y eso ha desesperado incluso a Roberto Leal! ¡Descubre el desenlace de esta divertida prueba dándole al play al vídeo de arriba!

