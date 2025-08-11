“Soy un poco más malilla”: Isabel Moreno confiesa en qué se parece a su personaje en Sueños de Libertad en su debut en Pasapalabra

Isabel Moreno se ha estrenado esta tarde en Pasapalabra con mucha ilusión. La actriz lo ha dado todo en las pruebas, aunque tanto ella como José Lamuño se han quedado en blanco en La Pista y no han conseguido rascar ni un segundo para su equipo.

A pesar de lo ocurrido, Isabel se lo ha pasado en grande en el programa y así se lo ha hecho saber a Roberto Leal antes de dar paso al Rosco. Ella se encuentra en un muy buen momento profesional ya que lleva más de un año dando vida a Claudia Díez en Sueños de libertad.

“Me gustaría ser tan buena como ella”, ha confesado Isabel haciendo referencia a un personaje al que ha reconocido tener mucho cariño. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su experiencia en la serie en el vídeo de arriba!