El emotivo reencuentro de Alfred García y Roberto Leal en Pasapalabra: “Tú me has amamantado"

El cantante y el presentador coincidieron en el año 2017 en Operación Triunfo y se guardan especial cariño.

Patri Bea
Alfred García y Roberto Leal se conocieron cuando el primero de ellos participó en Operación Triunfo 2017. El andaluz presentó el formato y guarda especial cariño a los 16 concursantes que hicieron historia en aquel año.

Casi ocho años después, el cantante y el presentador han vuelto a coincidir en un plató de televisión algo que les ha hecho especial ilusión. “Se podría decir que tú me has amamantado”, ha afirmado Alfred García entre risas.

“Qué bonito fue compartir esa primera vez porque para los dos fue algo único”; ha recordado el cantante. Roberto Leal ha suscrito sus palabras, haciendo hincapié en la ilusión que le ha hecho volver a coincidir con él. ¡Revive este emotivo reencuentro dándole play al vídeo de arriba!

