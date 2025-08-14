MEJORES MOMENTOS | 14 DE AGOSTO
La bonita reacción de Laura al descubrir que va con 3.000 euros a la gran final
La concursante del atril amarillo ha exclamado al descubrir la cifra acumulada: “Me caso”.
Laura se ha sorprendido mucho al ver que iba a la final con 3.000 eurazos y ha tenido una reacción de lo más sorprendente y graciosa. Ella ha comenzado a decir “Me caso”.
Todo ello, debido a que la concursante ha venido a jugar a La ruleta de la suerte con la intención de ganar de dinero para casarse. Por lo que no ha podido hacerla más ilusión descubrir que había ganado tanto dinero.
