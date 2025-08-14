Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde, la bailaora Blanca del Rey visitará el plató de YAS Verano, en directo

Blanca del Rey, una de las bailaoras más famosas de este país visitará el plató de YAS Verano. Celebraremos la historia del mítico tablao flamenco: El Corral de la Morería, y recordaremos multitud de anécdotas.

Blanca del Rey

Óscar Martín
Publicado:

El plató de YAS Verano está listo para recibir a la gran Blanca del Rey. Una de las bailaoras más famosas de nuestro país y que, desde hace casi 20 años, es la gestora de El Corral de la Morería.

Un referencia nacional e internacional que no te puedes perder, esta tarde, en Antena 3, a partir de las 17:00h con Pepa Romero. ¡Disfruta de su trayectoria profesional!

Programas

Madre afectada

Decenas de personas sufren lesiones oculares tras montar en los coches de choque

García-Margallo sobre la situación en política exterior de España

García-Margallo, sobre la exclusión de España de las reuniones por Ucrania: "Estamos en una de las cuotas más bajas de prestigio internacional"

Luis Rincón
INCENDIOS

Oleada de incendios en España: hablamos con Luis Rincón, inspector de Bomberos de la Comunidad de Madrid

¡Tres recetas en una!: lomo de rape con crema de panceta y alcachofas, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Joseba Arguiñano fusiona rape, panceta y alcachofas en un plato lleno de sabor

Receta fácil de croquetas de gambas, de Karlos Arguiñano: "¡Se deshacen en la boca!"
Para 4 personas

Arguiñano reinventa las croquetas de gambas con un toque casero y crujiente

El cocinero presenta una receta sencilla y sabrosa de croquetas de gambas, con una bechamel cremosa y un rebozado dorado que las convierte en un bocado irresistible.

Juan Dávila
SALUD MENTAL

Juan Dávila responde a las críticas por hacer humor con el suicidio: "La gente que viene a mi show lo que quiere es reírse de la enfermedad"

Mariana, la joven que atraviesa una enfermedad mental, ha relatado en Espejo Público su dura realidad: "En un año me he intentado suicidar 4 veces".

Pilar, vecina de Ourense

La cara solidaria de los incendios: voluntarios de Maceda reparten centenares de bocadillos a los bomberos

Valladares

Fernando Valladares, sobre la oleada de incendios en España: "No tenemos la mentalidad preventiva y eso no se puede improvisar en un verano malo"

Declaraciones de Sánchez en 2015

La hemeroteca siempre vuelve. Así criticaba Sánchez a Rajoy en 2015: "Un presidente del Gobierno de espaldas a los problemas de la gente"

