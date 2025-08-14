Esta tarde, la bailaora Blanca del Rey visitará el plató de YAS Verano, en directo

El plató de YAS Verano está listo para recibir a la gran Blanca del Rey. Una de las bailaoras más famosas de nuestro país y que, desde hace casi 20 años, es la gestora de El Corral de la Morería.

Un referencia nacional e internacional que no te puedes perder, esta tarde, en Antena 3, a partir de las 17:00h con Pepa Romero. ¡Disfruta de su trayectoria profesional!