NO TE LO PIERDAS
Esta tarde, la bailaora Blanca del Rey visitará el plató de YAS Verano, en directo
Blanca del Rey, una de las bailaoras más famosas de este país visitará el plató de YAS Verano. Celebraremos la historia del mítico tablao flamenco: El Corral de la Morería, y recordaremos multitud de anécdotas.
Publicidad
El plató de YAS Verano está listo para recibir a la gran Blanca del Rey. Una de las bailaoras más famosas de nuestro país y que, desde hace casi 20 años, es la gestora de El Corral de la Morería.
Un referencia nacional e internacional que no te puedes perder, esta tarde, en Antena 3, a partir de las 17:00h con Pepa Romero. ¡Disfruta de su trayectoria profesional!
Publicidad