La sexta temporada de El Desafío revoluciona con pruebas extremas y momentos inesperados

En esta sexta edición, figuras como Patricia Conde y Eva Soriano se someten a pruebas límite, desde apnea bajo el agua hasta escupir fuego o manejar armas en altura, intensificando el drama competitivo del programa.

El formato introduce retos inéditos y mantiene a un jurado experimentado con invitados cada semana para evaluar y, en ocasiones, participar en los desafíos.