Hay sueños que el dinero no puede comprar… pero sí el de Atrapa un Millón: muy pronto, nueva temporada

Hay sueños imposibles que el dinero no puede comprar, pero para todos los demás, está Atrapa un millón. Muy pronto, regresa el programa de Manuel Fuentes con nuevos programas y nuevos concursantes dispuestos a cumplir sus sueños.

Atrapa un millón es el único programa en el que los concursantes ya son millonarios nada más empezar. Eso sí, tendrán que superar ocho preguntas, a cada cual más complicada, para salir victoriosos con el dinero en sus manos.

Cuatro rondas con cuatro posibles respuestas, después tres preguntas con tres opciones, y por último la ronda final con solo dos posibles respuestas. Los concursantes deberán dejar, como mínimo, una trampilla libre de dinero en cada ronda, jugándoselo todo en la última pregunta.

Muy pronto, no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Atrapa un millón en Antena 3. ¡La emoción está servida!