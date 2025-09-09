El inesperado final de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Vaya giro de los acontecimientos!”

Al fin hemos conocido el desenlace de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García en Pasapalabra. Los dos cómicos, presentadores de Cuerpos especiales en Europa FM, se retaron al comenzar la visita y han llegado nerviosos a su tercer y definitivo duelo en La Pista. Roberto Leal ha puesto a los espectadores en contexto: quien pierda tendrá que disfrazarse de lo que quiera el ganador en su programa de radio.

En realidad, Nacho ya había ganado la apuesta en el anterior programa. Como en el primer duelo, acertó la canción. Sin embargo, aceptó un “todo o nada” gracias a la intermediación de Roberto para ‘salvar’ a Eva… y ya no ha podido retractarse.

Los dos invitados se la han jugado con una canción del año 2016. La tensión se ha disparado cuando Eva ha sido más rápida con el pulsador… ¡y se sabía la canción! Sin embargo, le ha dado antes de que sonara el fragmento y ha perdido el turno. La suerte se ha aliado con ella porque Nacho estaba totalmente en blanco. La victoria ya no se le ha escapado a la cómica en su siguiente oportunidad. “¡Vaya giro de los acontecimientos!”, ha comentado Roberto.

Efectivamente, con ese todo o nada, Eva ha terminado ganando la apuesta. Sin embargo, el presentador ha propuesto una solución más justa también para Nacho. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!