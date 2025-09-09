Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 9 de septiembre

El inesperado final de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Vaya giro de los acontecimientos!”

A pesar de que el cómico ya había ganado en los dos programas anteriores, este duelo a “todo o nada” se ha convertido en definitivo.

El inesperado final de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Vaya giro de los acontecimientos!”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Al fin hemos conocido el desenlace de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García en Pasapalabra. Los dos cómicos, presentadores de Cuerpos especiales en Europa FM, se retaron al comenzar la visita y han llegado nerviosos a su tercer y definitivo duelo en La Pista. Roberto Leal ha puesto a los espectadores en contexto: quien pierda tendrá que disfrazarse de lo que quiera el ganador en su programa de radio.

En realidad, Nacho ya había ganado la apuesta en el anterior programa. Como en el primer duelo, acertó la canción. Sin embargo, aceptó un “todo o nada” gracias a la intermediación de Roberto para ‘salvar’ a Eva… y ya no ha podido retractarse.

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

Los dos invitados se la han jugado con una canción del año 2016. La tensión se ha disparado cuando Eva ha sido más rápida con el pulsador… ¡y se sabía la canción! Sin embargo, le ha dado antes de que sonara el fragmento y ha perdido el turno. La suerte se ha aliado con ella porque Nacho estaba totalmente en blanco. La victoria ya no se le ha escapado a la cómica en su siguiente oportunidad. “¡Vaya giro de los acontecimientos!”, ha comentado Roberto.

Efectivamente, con ese todo o nada, Eva ha terminado ganando la apuesta. Sin embargo, el presentador ha propuesto una solución más justa también para Nacho. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Rosa devuelve ‘La felicidad’ a Roberto Leal tras hacerle sufrir en La Pista: “Me están quitando la vida”

Rosa devuelve ‘La felicidad’ a Roberto Leal tras hacerle sufrir en La Pista: “Me están quitando la vida”

El inesperado final de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Vaya giro de los acontecimientos!”

El inesperado final de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Vaya giro de los acontecimientos!”

Chonchi

Chonchi Alonso estalla tras la entrevista del hijo de Andrés Pajares: "Son dos mentirosos patológicos, padre e hijo"

Revilla Palestina
En plató

Miguel Ángel Revilla se rompe al hablar del conflicto en Gaza: "Pensar en Palestina me hace llorar, hay que movilizarse"

Revilla
Entrevista

La dura confesión de Miguel Ángel Revilla: "He sido un mal padre de familia"

Revilla
En plató

La emoción de Miguel Ángel Revilla al recordar a su hermano: "Nunca me he repuesto de su muerte"

El expresidente de Cantabria se sienta por primera vez en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de sus recientes polémicas, sus orígenes y su vida personal. Su familia es uno de los pilares de su vida y nos cuenta que hay una persona que le falta todos los días: su hermano Jaime.

Begoña Villacís
Última hora

Begoña Villacís, sobre la 'doble vida' de Ábalos: "Resulta sorprendente porque él era una persona muy encantadora"

Carolina Perales, la exmujer de José Luis Ábalos, ha roto su silencio. Después de contar el calvario que vivió durante su matrimonio, el exministro ha respondido.

Mar Flores

El chantaje que sufrió Mar Flores por las fotos con Lequio: "En ningún momento se me ocurrió que me fuera a traicionar así"

Mar Flores

Mar Flores relata cómo fue su despedida con Fernández-Tapias: "Lo orquestó todo para despedirse de mí porque se vio ya muy enfermo"

Malú, coach de La Voz

Malú busca emocionarse en la nueva temporada de La Voz: ‘Quiero artistas que me hagan sentir’”

Publicidad