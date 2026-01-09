Antena3
“¿A Edimburgo?”: la nueva aventura de Roberto Leal con Mercedes arranca entre risas y muchas sorpresas en Nos vamos de madre

Este miércoles, Edimburgo se convierte en el nuevo reto de Roberto Leal y Mercedes en Nos vamos de madre.

Después del éxito de su primer viaje juntos, Roberto Leal y su madre, Mercedes, vuelven a la carga con una nueva aventura en Nos vamos de madre. Esta vez, el destino es Edimburgo, aunque no todo es exactamente como parece.

Y es que el presentador lo tiene claro: para que su madre se atreva a apuntarse al plan, tiene que “venderle” bien el viaje. Por eso le promete naturaleza, planes tranquilos y hasta algún encuentro con animales. “Aquí hay muchos delfines y muchas focas, que es verdad, y vamos a verlas juntos”, asegura Roberto, muy convencido.

Pero Mercedes no se lo cree tan fácilmente. “Yo no me fío de ti ni un pelo. Ni he visto focas, ni he visto delfines… no he visto ni una sardina”, dice entre risas, dejando claro que esta madre no se deja engañar a la primera.

Entre bromas, miedos, paisajes espectaculares y situaciones inesperadas, Edimburgo se convierte en la nueva aventura de madre e hijo, tan auténtica como divertida. Porque en Nos vamos de madre, lo importante no es solo el destino, sino todo lo que les pasa por el camino.

No te lo pierdas, este miércoles a las 22:50 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

