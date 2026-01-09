Antena3
Para 4 personas

Crema de coliflor con granola de avena, una receta suave y ligera de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha elaborado una crema de coliflor suave que acompaña con granola de avena, otorgándole un toque de sabor extra y una combinación explosiva.

Crema de coliflor con granola de avena

Joseba Arguiñano ha elaborado una crema suave de coliflor, rica en nutrientes y muy ligera. La granola le da un toque de sabor inigualable.

Ingredientes crema de coliflor, para 4 personas

  • 600 gr. coliflor
  • 1 l caldo de pollo
  • 25 g mascarpone
  • 200 ml nata liquida
  • 50 g mantequilla
  • 2 dientes de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes granola de avena:


Ingredientes granola de avena:

  • 150 g avena en copos
  • 40 g mezcla de frutos secos picados
  • 4 g de canela
  • 4 g de jengibre en polvo
  • 4 g de nuez moscada
  • 2 g de clavo molido
  • 100 ml de miel
  • 30 ml aceite de coco
Ingredientes para la granola


Elaboración

Para hacer la granola, mezcla en un bol la avena, los frutos secos y las especias.

Añade el aceite de coco y la miel. Remueve hasta que quede todo impregnado.




Distribuye la granola en una bandeja de horno forrada con papel, cúbrela con otra hoja de papel y presiónala con un rodillo hasta dejado bien fino y hornea 15-20 min a 180°C.

Deja enfriar la granola por completo quitándole el papel de encima para que quede crujiente.

Rompe la granola en trozos y resérvala.

Calienta 4-5 cucharadas de aceite en una cazuela filetea los dientes de ajo, agrégalos y cuando estén dorados añade el caldo de pollo.

Separa la coliflor en ramilletes y una vez haya empezado a hervir el caldo, introdúcelos y cuécelos durante 15 min.




En una jarra batidora introduce la coliflor con un poco de caldo de la cocción, añade el mascarpone, la nata y la mantequilla. Tritura bien hasta que quede una fina crema. Rectifica de sal si hace falta.

Sirve la crema en 4 platos y reparte la granola por encima en trozos de bocado. Adereza con un chorrito de aceite y decora con unas hojas de perejil.



Crema de coliflor con granola de avena, una receta suave y ligera de Joseba Arguiñano

