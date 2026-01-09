Para 4 personas
Crema de coliflor con granola de avena, una receta suave y ligera de Joseba Arguiñano
Joseba Arguiñano ha elaborado una crema de coliflor suave que acompaña con granola de avena, otorgándole un toque de sabor extra y una combinación explosiva.
Ingredientes crema de coliflor, para 4 personas
- 600 gr. coliflor
- 1 l caldo de pollo
- 25 g mascarpone
- 200 ml nata liquida
- 50 g mantequilla
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Ingredientes granola de avena:
- 150 g avena en copos
- 40 g mezcla de frutos secos picados
- 4 g de canela
- 4 g de jengibre en polvo
- 4 g de nuez moscada
- 2 g de clavo molido
- 100 ml de miel
- 30 ml aceite de coco
Elaboración
Para hacer la granola, mezcla en un bol la avena, los frutos secos y las especias.
Añade el aceite de coco y la miel. Remueve hasta que quede todo impregnado.
Distribuye la granola en una bandeja de horno forrada con papel, cúbrela con otra hoja de papel y presiónala con un rodillo hasta dejado bien fino y hornea 15-20 min a 180°C.
Deja enfriar la granola por completo quitándole el papel de encima para que quede crujiente.
Rompe la granola en trozos y resérvala.
Calienta 4-5 cucharadas de aceite en una cazuela filetea los dientes de ajo, agrégalos y cuando estén dorados añade el caldo de pollo.
Separa la coliflor en ramilletes y una vez haya empezado a hervir el caldo, introdúcelos y cuécelos durante 15 min.
En una jarra batidora introduce la coliflor con un poco de caldo de la cocción, añade el mascarpone, la nata y la mantequilla. Tritura bien hasta que quede una fina crema. Rectifica de sal si hace falta.
Sirve la crema en 4 platos y reparte la granola por encima en trozos de bocado. Adereza con un chorrito de aceite y decora con unas hojas de perejil.
