El rifirrafe entre Albert Rivera y Susana Díaz: "Tú le abriste la puerta a Vox y ahora todo el mundo intenta frenarlo"

Susana Díaz y Albert Rivera han analizado el nuevo modelo de financiación que ha presentado el Gobierno. Ambos han protagonizado un cruce de reproches sobre su visión de este nuevo sistema.

Encontronazo entre Albert Rivera y Susana Díaz.

Laura Simón
Albert Rivera se ha sentado en el plató de Espejo Público para analizar la actualidad política dentro de su sección 'El observatorio con Albert Rivera'. El exlíder de Ciudadanos ha sido muy crítico con el nuevo sistema de financiación que ha presentado el Gobierno.

La senadora del PSOE Susana Díaz recuerda que este no es un sistema confederal y recuerda que las tuvieron "tiesas en el 2018" por este tema. "Lo que hoy defiende todo el mundo que es el 'no' a la ordinalidad, que es la equidad, la igualdad". Pone sobre la mesa que ella misma presentó una propuesta similar en el parlamento de Andalucía y Ciudadanos no lo apoyó.

Susana Díaz ha analizado la posición de Albert Rivera respecto a este nuevo modelo. "Me sorprende la vehemencia, desde el aprecio que le tengo, con el que ha salido a cuestionar el modelo que todavía no conocemos y del que yo todo el mundo sabe que estaré radicalmente en contra".

"Hay muchos motivos por los que no te apoyé: la corrupción y los ERE entre otros"

Albert Rivera respondía diciendo que hay muchos motivos por los que no apoyó la propuesta de Susana Díaz en ese momento. Como la corrupción y los ERE, en los que no se pusieron de acuerdo.

Una puntualización que respondía Susana Díaz. "No me lleves ahí que voy a tener que recordar que tú le abriste la puerta a Vox, que está todo el mundo intentando frenar a Vox y tú le abriste la puerta. Yo te he hablado exclusivamente de financiación, pero no me lleves a ese terreno porque si me pinchas sangro".

"Yo no he abierto el melón, lo has abierto tú, pero cuando juegas jugamos todos"

Rivera salía del paso: "Lo que no puede ser es que aquí en público digas que dejamos de apoyarte por una cuestión cuando todo el mundo sabe por qué dejamos de apoyarte". "Yo no he abierto el melón, lo has abierto tú pero cuando juegas jugamos todos".

Reitera Rivera su postura diciendo que "de facto" nos estamos convirtiendo en un estado confederal "porque un señor con unos escaños en el Parlamento español decide el modelo". "¿De verdad nos quieres hacer creer tú y tu partido que esto está negociado entre todas las comunidades autónomas? ¿estamos de coña, o no?".

