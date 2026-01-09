Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Maral lo enreda todo mientras Evren estalla de celos: lunes y martes, nuevos capítulos de Renacer

Maral vuelve a hablar y las consecuencias no tardan en notarse en los próximos capítulos de Renacer.

Evren se enfrenta a Harun en Renacer

Publicidad

En los próximos capítulos de Renacer, las mentiras empiezan a tener consecuencias. Maral vuelve a mover ficha y habla con Evren para decirle algo que lo deja completamente descolocado: “La doctora Bahar y el doctor Harun amanecieron juntos en la misma cama".

La situación afecta mucho a Evren. Incapaz de controlarse, se enfrenta a Harun y le recrimina lo ocurrido: “Esto era lo que querías, destrozarme la vida”. El enfrentamiento deja claro que nada volverá a ser igual.

Mientras tanto, Bahar encara a Maral y le pide explicaciones. Quiere saber qué pretende realmente con Uras y por qué está jugando con todos. La respuesta de la residente lo complica todo aún más: “Si todavía ama a Seren, ¿por qué me ha hablado a mí de casarnos?”.

Las dudas, los celos y las manipulaciones se multiplican en el hospital. No te pierdas Renacer, lunes y martes a las 22:50 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

Evren se enfrenta a Harun en Renacer

Maral lo enreda todo mientras Evren estalla de celos: lunes y martes, nuevos capítulos de Renacer

Álex Gadea llega a Punta do Bico para interpretar a Plácido, “un periodista de raza”

Álex Gadea llega a Punta do Bico para interpretar a Plácido, “un periodista de raza”

De una boda… ¡sale otra!: Sara y Kevin se comprometen tras una emotiva pedida de mano

De una boda… ¡sale otra!: Sara y Kevin se comprometen tras una emotiva pedida de mano

“Tú serás su único abuelo”: las emotivas palabras de César y Amanda hacia Octavio tras asistir a su boda
Mejores momentos | Capítulo 56

“Tú serás su único abuelo”: las emotivas palabras de César y Amanda hacia Octavio tras asistir a su boda

Complicidad, emoción y promesas: así ha sido la segunda boda de César y Amanda
Mejores momentos | Capítulo 56

Complicidad, emoción y promesas: así ha sido la segunda boda de César y Amanda

“Te amo más que a mi propia vida”: David y Julia se dejan llevar por sus sentimientos ante los ojos de Patricia
Mejores momentos | Capítulo 56

“Te amo más que a mi propia vida”: David y Julia se dejan llevar por sus sentimientos ante los ojos de Patricia

En mitad de la boda de Amanda y César, los dos buscan un momento de intimidad sin saber que la empresaria les está viendo.

“Es imposible que haya sobrevivido”: Serrano da por muerto a Saúl en su intento de huida, ¿estará en lo cierto?
Mejores momentos | Capítulo 55

“Es imposible que haya sobrevivido”: Serrano da por muerto a Saúl en su intento de huida, ¿estará en lo cierto?

La policía ha interrogado al socio que le ayudó a escapar y dijo que cayó al mar, sin saber nadar.

Saúl huye por mar tras un tiroteo con la policía que se cobra una nueva víctima: ha muerto Méndez

Saúl huye por mar tras un tiroteo con la policía que se cobra una nueva víctima: ha muerto Méndez

Mariví sacrifica la reputación del Grupo Oramas para sacar a la luz todos los trapos sucios de los Aparicio

Mariví sacrifica la reputación del Grupo Oramas para sacar a la luz todos los trapos sucios de los Aparicio

“Suelta el cuchillo, estás rodeado”: la policía acorrala a Nando, ¿delatará a Saúl?

“Suelta el cuchillo, estás rodeado”: la policía acorrala a Nando, ¿delatará a Saúl?

Publicidad