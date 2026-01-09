Maral lo enreda todo mientras Evren estalla de celos: lunes y martes, nuevos capítulos de Renacer

En los próximos capítulos de Renacer, las mentiras empiezan a tener consecuencias. Maral vuelve a mover ficha y habla con Evren para decirle algo que lo deja completamente descolocado: “La doctora Bahar y el doctor Harun amanecieron juntos en la misma cama".

La situación afecta mucho a Evren. Incapaz de controlarse, se enfrenta a Harun y le recrimina lo ocurrido: “Esto era lo que querías, destrozarme la vida”. El enfrentamiento deja claro que nada volverá a ser igual.

Mientras tanto, Bahar encara a Maral y le pide explicaciones. Quiere saber qué pretende realmente con Uras y por qué está jugando con todos. La respuesta de la residente lo complica todo aún más: “Si todavía ama a Seren, ¿por qué me ha hablado a mí de casarnos?”.

