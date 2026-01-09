Patricia Conde, la presentadora que se atreve a todo, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La televisión ha visto crecer a Patricia Conde. Desde hace 25 años, su carrera en cine y como presentadora la han convertido en una de las mujeres más relevantes de nuestro país y hoy, sigue atreviéndose a todo.

Conocida por su desparpajo y su humor, triunfó presentando Sé lo que hicisteis, pero continúa cosechando éxitos. Ahora, se enfrenta al mayor reto de su carrera: El Desafío. Patricia será una de las concursantes de la edición más peligrosa y espectacular.

Hoy, Patricia Conde vuelve a decir 'sí' a todo y se supera a sí misma en un nuevo reto personal y profesional. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!