Patricia Conde, la presentadora que se atreve a todo, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Tras 25 años de carrera, sigue eligiendo decir 'sí' a todo, tanto que ahora se enfrenta a la nueva edición de El Desafío. Hoy, nos cuenta qué nueva faceta conoceremos de Patricia Conde.

Patricia Conde

La televisión ha visto crecer a Patricia Conde. Desde hace 25 años, su carrera en cine y como presentadora la han convertido en una de las mujeres más relevantes de nuestro país y hoy, sigue atreviéndose a todo.

Conocida por su desparpajo y su humor, triunfó presentando Sé lo que hicisteis, pero continúa cosechando éxitos. Ahora, se enfrenta al mayor reto de su carrera: El Desafío. Patricia será una de las concursantes de la edición más peligrosa y espectacular.

Hoy, Patricia Conde vuelve a decir 'sí' a todo y se supera a sí misma en un nuevo reto personal y profesional. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

El panel que se le resiste a Aaron: numerosos inconvenientes que terminan con final feliz

Patricia Conde, la presentadora que se atreve a todo, esta tarde en Y ahora Sonsoles

¡Paraliza el programa! La conversación de Jorge Fernández por el pinganillo: "Me está tratando de chalado total"

Atrapa un millón
Muy pronto

Hay sueños que el dinero no puede comprar… pero sí el de Atrapa un Millón: muy pronto, nueva temporada

Montajes de desnudos con IA.
Inteligencia Artificial

Paula Fraga, abogada, denuncia que su imagen ha sido manipulada con IA para aparecer desnuda: "Es absolutamente degradante"

Crema de coliflor con granola de avena
Para 4 personas

Crema de coliflor con granola de avena, una receta suave y ligera de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha elaborado una crema de coliflor suave que acompaña con granola de avena, otorgándole un toque de sabor extra y una combinación explosiva.

Susanna Griso en Espejo Público.
MUERE STREAMER

Simón Pérez, tras ser acusado de ser el 'asesino' del 'streamer' Sergio Jiménez: "Ojalá hubiera muerto yo"

La muerte de Sergio Jiménez, hallado sin vida en una habitación tras participar en un reto que incluía el consumo de grandes cantidades de whisky y cocaína, ha desatado una fuerte polémica sobre los límites de los contenidos en directo y la responsabilidad de quienes los promueven. Su hermano apunta a un amigo como posible instigador, mientras este se defiende y pide perdón.

Sara Carbonero

Última hora sobre el estado de Sara Carbonero y la explicación de Iker Casillas: "Sigue hospitalizada pero sale de la UCI"

Karlos Arguiñano: receta equilibrada y jugosa de crepes de pavo y verduras gratinados

'El Observatorio de Albert Rivera'

Albert Rivera: "Delcy Rodríguez es artífice, parte, y cómplice del régimen chavista. Corina Machado sabe que no es su momento, pero acabará siendo presidenta"

