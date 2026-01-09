Eddie sí tuvo el homenaje que merecía en el final de Stranger Things: No te diste cuenta y fue perfecto

En una serie repleta de personajes carismáticos no es nada fácil llegar casi al final y coronarse como uno de los favoritos entre los fans. Por eso, el hecho de que Eddie Munson sea el preferido de muchos seguidores habiendo estado una sola temporada en la serie resulta, cuanto menos, encomiable.

Joseph Quinn se puso en la piel del líder del Hellfire Club para regalarnos una interpretación tan excéntrica como adorable. Si a esto le sumas que se convierte en el fiel compañero de Dustin, otro de los favoritos, el cóctel explosivo está más que servido.

Joseph Quinn como Eddie Munson en 'Stranger Things' | Netflix

Poco dolió tanto en la cuarta temporada como su muerte a manos de los Demobats del Upside Down. De hecho, durante meses, se estuvo especulando con la idea de su regreso para el final de Stranger Things. Una hipótesis que, una vez estrenado el último episodio, se ha quedado en el plano onírico del que nunca tuvo demasiadas probabilidades de salir.

Ahora bien, esto no significa que la serie haya olvidado por completo al personaje. En el capítulo final, hay un homenaje que solo los fans más atentos han sabido captar.

Se trata de la escena de la graduación, indudablemente una de las escenas más emotivas de la temporada y, probablemente, de la serie en su conjunto.

Escena del episodio final de Stranger Things | Netflix

Durante el discurso, Dustin habla del caos, de la amistad y de estar unidos a pesar de las diferencias. Unas bonitas palabras que derivan en un grito de guerra contra el instituto y sus directivos con un claro "este es nuestro año".

Acto seguido, Dustin se quita el traje y muestra su camiseta con un muy celebrado: Hellfire Lives. Pero esto no es todo; sino que también enseña el dedo al director, toma su diploma y se marcha del lugar.

Detrás de estos gestos, está el verdadero tributo al eterno Eddie. Puede que el personaje no obtenga la redención pública que muchos esperaban; aunque, lo que es evidente, es que jamás caerá en el olvido.

Todo se remonta a la primera aparición de Eddie en la serie, durante el primer episodio de la cuarta temporada. En él, se dirige a los miembros de Hellfire Club para revelar sus planes de cara a la graduación que habría tenido tan solo unos meses más tarde.

"El próximo mes voy a mirar al director Higgins directamente a los ojos, voy a enseñarle el dedo, voy a agarrar el diploma y voy a salir cagando leches de aquí", comenta eufórico antes de decir claramente: "Este es mi año".

Así, Dustin ha repetido cada uno de los planes que tenía Eddie para sus últimos instantes en la escuela.

Una manera tan sutil como emotiva de prestar homenaje a un personaje que, por poco que estuviera en la serie, supo ganarse el cariño de los fans.