Mejores momentos | 9 de enero
¡Paraliza el programa! La conversación de Jorge Fernández por el pinganillo: "Me está tratando de chalado total"
El presentador de La ruleta de la suerte ha recibido un mensaje del director del programa por el pinganillo.
Publicidad
Todos los concursantes de La ruleta de la suerte tienen hueco suficiente en sus atriles como para poner todos los gajos que acumulen.
Y cuando ha llegado el turno de Elena, la concursante del atril rojo ha colocado su gajo donde le ha parecido.
Sin embargo, Jorge Fernández se ha visto obligado a paralizar el programa por un mensaje que ha recibido por el pinganillo del director de La ruleta de la suerte.
¡No te pierdas lo que le ha dicho y la reacción del presentador en el vídeo!
Publicidad