A LOS 85 AÑOS EN MADRID

Muere Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot

Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco y figura destacada de la jet-set internacional, ha fallecido en Madrid a los 85 años. Padre de cuatro hijos, entre ellos Isabelle Junot. Una vida marcada por su fama mediática y varios matrimonios.

Philippe Junot, junto a su hija Isabelle Junot y Álvaro Falcó, en 2018

Vídeo: Gtres Foto: Gtres

Europa Press
Publicado:

Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, padre de la socialité Isabelle Junot, ha fallecido este jueves en Madrid a los 85 años por causas que por el momento se desconocen.

Philippe Junot, en 1996
Philippe Junot, en 1996 | Gtres

Ha sido su hija mayor, Victoria -fruto de su matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen- la que ha anunciado la triste noticia a través de sus redes sociales a primera hora de la mañana.

Philippe alcanzó la fama mundial al contraer matrimonio con una jovencísima Carolina de Mónaco en Montecarlo en 1978 pese a la oposición de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly por su fama de conquistador y los 17 años de edad que los separaban. Dos años después de su boda, sin hijos en común y tras numerosas infidelidades por parte del empresario, la pareja se separaba.

Carolina de Mónaco y Philppe Junot, en 1980
Carolina de Mónaco y Philppe Junot, en 1980 | Gtres

Posteriormente, Junot volvía a casarse con la modelo Nina Wendelboe-Larsen, con la que tuvo tres hijos en común, Victoria, Isabelle y Alexis, y con la que tenía una relación cordial a pesar de su separación a principios de los 2000. En 2005 nació su benjamina, Chloé, fruto de su noviazgo con la sueca Helen Wendel, y la más desconocida de sus cuatro hijos, que abatidos lloran su pérdida.

Por el momento no han trascendido los detalles de su último adiós.

