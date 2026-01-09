Publicidad
La encrucijada
La emotiva renovación de votos de César y Amanda en La Encrucijada sella un nuevo capítulo de amor
César y Amanda celebran una segunda boda rodeados de amigos y familia tras superar tensiones del pasado, con una ceremonia oficiada por Mariví que marcó un antes y un después en su historia.
Tras casarse inicialmente en secreto, César y Amanda han decidido reiterar su compromiso con una emotiva ceremonia pública en La Encrucijada, en la que todos sus seres queridos estuvieron presentes. La alcaldesa Mariví ofició la boda, destacando los momentos de complicidad y las promesas de futuro compartido entre los protagonistas.
El reencuentro con quienes les rodean trajo consigo lágrimas, palabras profundas y abrazos, especialmente cuando Amanda vio finalmente a su padre entre los asistentes.