La emotiva renovación de votos de César y Amanda en La Encrucijada sella un nuevo capítulo de amor

Tras casarse inicialmente en secreto, César y Amanda han decidido reiterar su compromiso con una emotiva ceremonia pública en La Encrucijada, en la que todos sus seres queridos estuvieron presentes. La alcaldesa Mariví ofició la boda, destacando los momentos de complicidad y las promesas de futuro compartido entre los protagonistas.

El reencuentro con quienes les rodean trajo consigo lágrimas, palabras profundas y abrazos, especialmente cuando Amanda vio finalmente a su padre entre los asistentes.