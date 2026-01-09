Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 9 de enero

El panel que se le resiste a Aaron: numerosos inconvenientes que terminan con final feliz

El concursante del atril amarillo lo ha tenido muy difícil para resolver este panel: "¡Es que no lo veo!".

El panel que se le resiste a Aaron: numerosos inconvenientes que terminan con final feliz

Publicidad

Aaron ha jugado este panel como ha podido, porque suerte no se puede decir que haya tenido mucha.

El concursante del atril amarillo tenía poco acumulado en su atril, con tan mal tino que ha caído en el Se lo doy y ha tenido que regalar en más de una ocasión todo el dinero.

Además, Aaron no conseguía ver el panel a pesar de ir destapando letras poco a poco. Sin embargo, finalmente se le ha encendido la bombilla y ha terminado mejor de lo que esperaba.

¡Descubre todo el dinero que ha ganado para convertir este panel en un final feliz!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El desafío de Campanario.

El regreso de María José Campanario a la televisión: "Tiene asumido que ella es la mala de España"

El panel que se le resiste a Aaron: numerosos inconvenientes que terminan con final feliz

El panel que se le resiste a Aaron: numerosos inconvenientes que terminan con final feliz

Patricia Conde

Patricia Conde, la presentadora que se atreve a todo, esta tarde en Y ahora Sonsoles

¡Paraliza el programa! La conversación de Jorge Fernández por el pinganillo: "Me está tratando de chalado total"
Mejores momentos | 9 de enero

¡Paraliza el programa! La conversación de Jorge Fernández por el pinganillo: "Me está tratando de chalado total"

Atrapa un millón
Muy pronto

Hay sueños que el dinero no puede comprar… pero sí el de Atrapa un Millón: muy pronto, nueva temporada

Montajes de desnudos con IA.
Inteligencia Artificial

Paula Fraga, abogada, denuncia que su imagen ha sido manipulada con IA para aparecer desnuda: "Es absolutamente degradante"

Se está utilizando la inteligencia artificial para desnudar y sexualizar imágenes, sobre todo de mujeres, sin su consentimiento. Hemos hablado con la abogada Paula Fraga denuncia que su imagen ha sido utilizada para crear imágenes.

Crema de coliflor con granola de avena
Para 4 personas

Crema de coliflor con granola de avena, una receta suave y ligera de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha elaborado una crema de coliflor suave que acompaña con granola de avena, otorgándole un toque de sabor extra y una combinación explosiva.

Susanna Griso en Espejo Público.

Simón Pérez, tras ser acusado de ser el 'asesino' del 'streamer' Sergio Jiménez: "Ojalá hubiera muerto yo"

Sara Carbonero

Última hora sobre el estado de Sara Carbonero y la explicación de Iker Casillas: "Sigue hospitalizada pero sale de la UCI"

Karlos Arguiñano: receta equilibrada y jugosa de crepes de pavo y verduras gratinados

Karlos Arguiñano: receta equilibrada y jugosa de crepes de pavo y verduras gratinados

Publicidad