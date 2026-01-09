El panel que se le resiste a Aaron: numerosos inconvenientes que terminan con final feliz

Aaron ha jugado este panel como ha podido, porque suerte no se puede decir que haya tenido mucha.

El concursante del atril amarillo tenía poco acumulado en su atril, con tan mal tino que ha caído en el Se lo doy y ha tenido que regalar en más de una ocasión todo el dinero.

Además, Aaron no conseguía ver el panel a pesar de ir destapando letras poco a poco. Sin embargo, finalmente se le ha encendido la bombilla y ha terminado mejor de lo que esperaba.

¡Descubre todo el dinero que ha ganado para convertir este panel en un final feliz!