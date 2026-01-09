MUERE STREAMER
Simón Pérez, tras ser acusado de ser el 'asesino' del 'streamer' Sergio Jiménez: "Ojalá hubiera muerto yo"
La muerte de Sergio Jiménez, hallado sin vida en una habitación tras participar en un reto que incluía el consumo de grandes cantidades de whisky y cocaína, ha desatado una fuerte polémica sobre los límites de los contenidos en directo y la responsabilidad de quienes los promueven. Su hermano apunta a un amigo como posible instigador, mientras este se defiende y pide perdón.
El fallecimiento de Sergio Jiménez ha conmocionado a su entorno y ha reabierto el debate sobre los retos extremos en plataformas de streaming. El joven murió tras participar en un desafío en el que debía consumir alcohol y drogas, según relatan sus familiares. Fue su hermano quien lo encontró sin vida en la habitación.
“Yo me levanto a las tres y media de la mañana y veo una llamada perdida”, explica el hermano. Horas después, sobre las cinco, ya estaban en la vivienda las ambulancias, los Mossos d’Esquadra y su madre. “Me certifican que mi hermano había fallecido”, recuerda.
La versión de la familia
El hermano de Sergio señala directamente a Simón Pérez, amigo del fallecido, como una de las personas que podrían haber influido en lo ocurrido. “Mi hermano no hacía estas cosas antes, él es quien le induce”, asegura. Incluso llega a afirmar que Sergio no habría participado en ese reto si Simón no lo hubiera introducido en ese entorno.
“Por mi hermano no se puede hacer nada. Lo único que espero de verdad es que la muerte de mi hermano sirva para que no vuelva a pasar esto en este país”, concluye.
La defensa de Simón Pérez
Simón Pérez ha ofrecido su versión de los hechos visiblemente afectado en directo para Espejo Público. “No he sido capaz de procesarlo. En primer lugar, quiero pedir disculpas a la sociedad y a la familia. Ojalá hubiera sido yo el que hubiera fallecido y no él”, afirma.
Según su testimonio, Sergio acudió a su casa hace tres meses tras ver que ganaba dinero realizando retos en directo. “Él decidió pasar la noche conmigo haciendo retos y drogándonos”, explica. Con el paso de las horas, asegura que Sergio empezó a sufrir alucinaciones y a comportarse de manera extraña.
Simón reconoce que llegó a preocuparse por su amigo y que incluso le pidió que no volviera a su casa cuando lo vio mal. “Mucha gente me llama asesino”, concluye. El caso sigue generando debate mientras se investigan las circunstancias exactas de la muerte.
