José Yélamo se pone picante en Pasapalabra: “Se está cargando el programa familiar”

Eva Soriano, Willy Bárcenas, José Yélamo y Patricia Conde han llegado como refuerzos para Manu y para Rosa. A tenor de lo visto en este programa, si así de guerreros son estos cuatro invitados en un concurso tranquilo como Pasapalabra, habrá que verles cada viernes revolucionando El Desafío. De momento, antes de este estreno, han empezado visita en este plató y ya dejando momentazos como el de Willy versionando ‘Bamboleo’ en La Pista.

Otra de las grandes anécdotas se ha producido en Palabras Cruzadas. Roberto Leal ha anunciado al equipo azul que tenía que completar títulos de canciones del año 2003. Yélamo, tras un suspiro, se ha concentrado y ha empezado el panel. Ha ido enlazando hasta cinco respuestas correctas, hasta que ha decidido probar suerte improvisando. ¡Y qué picante ha sido su propuesta!

Su fallo ha provocado las risas en el plató y los comentarios, una vez Manu ha completado la prueba. “Es un programa familiar y se lo está cargando”, ha comentado Eva Soriano a Roberto. El presentador ha seguido la broma: “Por favor, no me lo estropeéis, 25 años de programa”. ¡Descubre esa respuesta picante en el vídeo!