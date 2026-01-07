Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 7 de enero

El primer gran debut entre los invitados de Pasapalabra en 2026: Patricia Conde acepta el desafío

Como si fuera un regalo de Reyes Magos, la presentadora participa por primera vez en el concurso: “Tenía muchas ganas”.

El primer gran debut entre los invitados de Pasapalabra en 2026: Patricia Conde acepta el desafío

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Pasapalabra regresa a la normalidad tras las celebraciones navideñas pero los refuerzos que han llegado en este programa para Manu y para Rosa pueden considerarse un último regalo de Reyes Magos. Eva Soriano, Willy Bárcenas, José Yélamo y Patricia Conde han aceptado el reto y justo en la semana en la que empiezan a participar en otro, en la nueva temporada de El Desafío.

Dentro de este cuarteto, hay una debutante. “La primera vez en 25 años de Pasapalabra”, ha destacado Roberto Leal al dar la bienvenida a Patricia Conde. A pesar de su larga trayectoria en televisión, la presentadora aún no había participado en ninguna de las etapas, por lo que supone el primer gran estreno este año entre los invitados. Forma parte del equipo de Manu, esta vez en el equipo azul tras su derrota en el pasado Rosco.

Rosa, a dos letras de completar El Rosco: ¿bote de 2.584.000 euros como regalo de Reyes Magos?

“Tenía muchas ganas”, ha confesado Patricia a Roberto. Además, no podía estar mejor rodeada que con este presentador y sus compañeros de experiencia en El Desafío. ¡No te pierdas en el vídeo su llegada a Pasapalabra!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos

José Yélamo se pone picante en Pasapalabra: “Se está cargando el programa familiar”

José Yélamo se pone picante en Pasapalabra: “Se está cargando el programa familiar”

Willy Bárcenas arrasa con ‘Bamboleo’: su versión conquista en Pasapalabra

Willy Bárcenas arrasa con ‘Bamboleo’: su versión conquista en Pasapalabra

El primer gran debut entre los invitados de Pasapalabra en 2026: Patricia Conde acepta el desafío
Mejores momentos | 7 de enero

El primer gran debut entre los invitados de Pasapalabra en 2026: Patricia Conde acepta el desafío

PRAGA
Sucesos

"Mi mujer está en coma en Praga, las autoridades españolas no han hecho nada"

indonesia
Actualización

Continúa la búsqueda del último niño desaparecido en Indonesia por el naufragio

La familia no parará hasta que todos los miembros de la familia víctimas del naufragio aparezcan y pueden regresar a España. Tan solo queda el cuerpo de un menor por aparecer.

conductor
Seguridad en carretera

Baliza V16 inactiva, conductor localizado: "¿Cómo me habéis encontrado?"

El problema de la geolocalización de las balizas V16 activas sigue sin solucionarse. Todo el mundo se pregunta cuándo se pondrá fin a este grave inconveniente.

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui

Isabel Rábago: "Ilia Topuria niega que le hayan facilitado el acceso a su hija"

sara carbonero

"Sara Carbonero está en Cuidados Intensivos, estable", según confirma Isabel Rábago

Carlos Mata y la incertidumbre en Venezuela: "Soy partidario del sentido común"

Carlos Mata y la incertidumbre en Venezuela: "Soy partidario del sentido común"

Publicidad