El primer gran debut entre los invitados de Pasapalabra en 2026: Patricia Conde acepta el desafío

Pasapalabra regresa a la normalidad tras las celebraciones navideñas pero los refuerzos que han llegado en este programa para Manu y para Rosa pueden considerarse un último regalo de Reyes Magos. Eva Soriano, Willy Bárcenas, José Yélamo y Patricia Conde han aceptado el reto y justo en la semana en la que empiezan a participar en otro, en la nueva temporada de El Desafío.

Dentro de este cuarteto, hay una debutante. “La primera vez en 25 años de Pasapalabra”, ha destacado Roberto Leal al dar la bienvenida a Patricia Conde. A pesar de su larga trayectoria en televisión, la presentadora aún no había participado en ninguna de las etapas, por lo que supone el primer gran estreno este año entre los invitados. Forma parte del equipo de Manu, esta vez en el equipo azul tras su derrota en el pasado Rosco.

“Tenía muchas ganas”, ha confesado Patricia a Roberto. Además, no podía estar mejor rodeada que con este presentador y sus compañeros de experiencia en El Desafío. ¡No te pierdas en el vídeo su llegada a Pasapalabra!