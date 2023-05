El alucinante pique entre Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz: "Me encantan estas matrimoniadas"

"Este duelo es épico, va a pasar a la historia de la televisión", ha asegurado Roberto Leal al dar paso a la 'batalla' que han protagonizado Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz en 'Pasapalabra'. Para los dos es su primera visita al programa en la actual etapa y, además, es la primera vez que se enfrentan en 'La Pista'.

Las expectativas no se han visto defraudadas: los dos han protagonizado un pique que ha dejado alucinado hasta al presentador. "Me encantan estas matrimoniadas", ha asegurado Roberto. El actor y la actriz han demostrado la confianza que se tienen, incluso con zascas como el que ella le ha lanzado: "Es un vendemotos". ¡Hay más tensión hasta que en 'UPA Next'! Los dos están en la serie que recupera la esencia de 'Un paso adelante' y que ya es un éxito en ATRESplayer PREMIUM.

Al final, Miguel Ángel, que durante toda la prueba se ha ido marcando faroles de saber la canción, ha sido el que se ha llevado la victoria gracias al título en español y que tenía que traducir al inglés. Él ha sido más siempre más rápido que Mónica y eso ha terminado siendo decisivo tras un pique divertidísimo. ¡Dale al play!

Además, en este mismo programa hemos tenido que despedirnos de Marta. La concursante de 'Pasapalabra' ha caído en la 'Silla Azul' después de 30 programas con nosotros.