"En este concurso, las pelotas son malvadas", Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3

En Juego de pelotas los concursantes tendrán que situarse delante de unas pelotas gigantes esperando que la respuesta que hayan elegido sea la correcta. Un formato en el que las pelotas tienen un gran protagonismo.

"En este concurso las pelotas son malvadas, si puedes evitalas" ha confesado Juanra Bonet. Llega a España el gran éxito internacional, Juego de pelotas, un concurso donde las pelotas no perdonan. No te pierdas su estreno, muy pronto en Antena 3.