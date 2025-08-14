Antena 3 LogoAntena3
La cara solidaria de los incendios: voluntarios de Maceda reparten centenares de bocadillos a los bomberos

Pilar es una de las voluntarias que ha estado horas al pie del cañón repartiendo comida y víveres a bomberos y voluntarios que trabajan sin descanso para sofocar los incendios en Ourense.

Pilar, vecina de Ourense

Carina Verdú
Publicado:

España sufre desde hace días una oleada de incendios. En Ourense el fuego ha calcinado ya más de 11.500 hectáreas, pero entre la desolación por la pérdida existe la solidaridad y el cariño entre los vecinos.

Vecinas entregadas a la causa

Pilar es una vecina de la localidad de Maceda que lleva horas repartiendo comida y bebida a brigadistas y voluntarios. Asegura que ella y sus compañeras "estamos aquí para lo que haga falta" y sin bajar la guardia, porque aunque en su pueblo el fuego está controlado "al otro lado de las montañas sigue ardiendo de forma desaforada". Por eso, van a estar muy pendientes, ya que en cualquier momento "podemos tener otro susto".

"Empezó a llegar ayuda de manera masiva"

Todo empezó el martes cuando ella y varias vecinas comenzaron a repartir comida entre las personas que estaban ayudando a sofocar el fuego. La acción se viralizó en redes sociales y al día siguiente, el miércoles, ya estaban repartiendo más de 150 bocadillos, fruta, galletas y café. "Fue una auténtica locura" dice Pilar, quien asegura que "empezó a llegar ayuda de manera masiva".

Satisfecha por la ola de solidaridad que se ha generado en el pueblo de Maceda, la mujer espera que pronto pueda terminar esta pesadilla y puedan apagarse todos los incendios que asolan al país.

