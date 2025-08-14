La cara solidaria de los incendios: voluntarios de Maceda reparten centenares de bocadillos a los bomberos

España sufre desde hace días una oleada de incendios. En Ourense el fuego ha calcinado ya más de 11.500 hectáreas, pero entre la desolación por la pérdida existe la solidaridad y el cariño entre los vecinos.

Vecinas entregadas a la causa

Pilar es una vecina de la localidad de Maceda que lleva horas repartiendo comida y bebida a brigadistas y voluntarios. Asegura que ella y sus compañeras "estamos aquí para lo que haga falta" y sin bajar la guardia, porque aunque en su pueblo el fuego está controlado "al otro lado de las montañas sigue ardiendo de forma desaforada". Por eso, van a estar muy pendientes, ya que en cualquier momento "podemos tener otro susto".

"Empezó a llegar ayuda de manera masiva"

Todo empezó el martes cuando ella y varias vecinas comenzaron a repartir comida entre las personas que estaban ayudando a sofocar el fuego. La acción se viralizó en redes sociales y al día siguiente, el miércoles, ya estaban repartiendo más de 150 bocadillos, fruta, galletas y café. "Fue una auténtica locura" dice Pilar, quien asegura que "empezó a llegar ayuda de manera masiva".

Satisfecha por la ola de solidaridad que se ha generado en el pueblo de Maceda, la mujer espera que pronto pueda terminar esta pesadilla y puedan apagarse todos los incendios que asolan al país.

