Trayectoria de éxito

Cristina Medina "robaba en los supermercados" de Londres para sobrevivir y lograr su sueño de actriz

La actriz Cristina Medina viajó a Londres para estudiar arte dramático, pero los gastos de la ciudad, las pocas ayudas y lo joven que era, le llevó a tener que robar en supermercados o colarse en el metro.

Óscar Martín
Publicado:

Cristina Medina tiene una larga trayectoria llena de éxitos que hemos repasado con ella en YAS Verano. La actriz que tan buenos momentos nos ha regalado, ha recordado su época en Londres, donde fue a estudiar teatro.

“Sobreviví como pude, robaba en los supermercados, me colaba en el metro”, ha confesado la cómica a lo que Pepa Romero pensaba que estaba diciendo de broma. Sin embargo, Cristina Medina ha dejado claro que era verdad.

Más de un año estuvo en Londres donde no paró de acumular anécdotas y momentos que siempre recordará: “Siempre digo la verdad”.

Además, en la entrevista ha dado tiempo para hablar de cómo vivió ella el pasar un cáncer y en qué consiste la aplicación que ha fundado para ayudar a todos los pacientes y familiares que tengan la enfermedad o que la hayan superado.

