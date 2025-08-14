Publicidad
Para 4 personas
Arguiñano reinventa las croquetas de gambas con un toque casero y crujiente
El cocinero presenta una receta sencilla y sabrosa de croquetas de gambas, con una bechamel cremosa y un rebozado dorado que las convierte en un bocado irresistible.
Karlos Arguiñano elabora unas croquetas de gambas con una masa suave y un relleno salteado con ajo y perejil. La mezcla se enfría antes de formar las porciones y rebozarlas.
Tras freírlas en aceite caliente, las croquetas quedan crujientes por fuera y cremosas por dentro. Arguiñano recomienda decorarlas con perejil fresco para realzar su presentación.