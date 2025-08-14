Antena 3 LogoAntena3
Receta fácil de croquetas de gambas, de Karlos Arguiñano: "¡Se deshacen en la boca!"

Para 4 personas

Arguiñano reinventa las croquetas de gambas con un toque casero y crujiente

El cocinero presenta una receta sencilla y sabrosa de croquetas de gambas, con una bechamel cremosa y un rebozado dorado que las convierte en un bocado irresistible.

Karlos Arguiñano elabora unas croquetas de gambas con una masa suave y un relleno salteado con ajo y perejil. La mezcla se enfría antes de formar las porciones y rebozarlas.

Tras freírlas en aceite caliente, las croquetas quedan crujientes por fuera y cremosas por dentro. Arguiñano recomienda decorarlas con perejil fresco para realzar su presentación.

