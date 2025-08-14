La hemeroteca siempre vuelve. Así criticaba Sánchez a Rajoy en 2015: "Un presidente del Gobierno de espaldas a los problemas de la gente"

En los últimos días, España está siendo víctima de una oleada de incendios que parece querer arrasar con todo. Tarifa, Cáceres, Ourense, Madrid, León o Zamora son las provincias más afectadas. La gestión de esta problemática y la ausencia en esta cuestión de algunos políticos daba mucho que hablar y generaba debate tanto en redes sociales como en la mesa de Espejo Público. Los propios partidos políticos también se enganchaban y criticaban entre ellos. Lo más destacado eran las palabras del Ministro de Transporte, Óscar Puente, que cuestionaba a través de Twitter a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y, también, a Juan Carlos Suárez-Quiñones, Consejero de Medio Ambiente, por estar de vacaciones y no sobre el terreno afectado. Siendo Castilla y León la Comunidad Autónoma más castigada.

El ataque de Sánchez a Rajoy en 2015

Esto mismo ocurría en otros momentos de la historia de nuestro país. Y es que, la hemeroteca siempre vuelve.Pedro Sánchez también recriminaba al que fue presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 3 de marzo de 2015: "Me gustaría que el presidente del Gobierno pisara el barro". El motivo de sus palabras era la grave crecida del río Ebro, que llegó a alcanzar los 6 metros de altura y 2.600 metros cúbicos de agua por segundo. Una situación que afectó a la ciudad de Zaragoza, dejando muchos evacuados y desperfectos en la zona.

Ante lo ocurrido, Sánchez se mostraba contundente: "Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la Ribera del Ebro y para que vea 'in situ' la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí". Asimismo, expresaba estar "absolutamente indignado" hacía la actitud del entonces Presidente: "Tenemos un presidente del Gobierno de espaldas a los problemas de la gente".

Unas declaraciones que recordaban en el programa y que ponían sobre la mesa una cuestión: ¿Dónde se encuentra Sánchez ahora, mientras España arde?

"Mucha demagogia"

Paco Marhuenda, director de 'La Razón', manifestaba su opinión al respecto y consideraba que "hay mucha demagogia". Algo que comparaba con las inundaciones ocurridas en Alemania hace varios años, gracias a las cuales Gerhard Schröder ganó las elecciones. El político alemán "se puso las botas y se dedicó a pasear con las cámaras siguiéndole, saludando a gente y preguntando". Un comportamiento con el que, según Marhuenda, no hizo nada.

Por ello, el periodista recalcaba que el "político en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no pinta nada. ¿Qué va a hacer?". Asimismo, aprovechaba para defender a Mañueco ante los ataques que recibió y, como conclusión, decía: "Lo que vamos a tener que hacer es que el político tenga prohibido salir de la capital".

