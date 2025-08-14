Rifirrafe entre Jaime de los Santos y Zaida Cantera: "No te pongas agresivo conmigo"

España atraviesa una semana negra de incendios: Tarifa, León, Zamora, Madrid, Ourense o Cáceres son algunas de las ciudades afectadas por los incendios. El monte arde, y la política también, las llamas han sido el detonante de una bronca política debido a unos tweets de Óscar Puente en los que criticaba al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por estar de vacaciones en Cádiz y no en el incendio.

"Los tweets de Óscar Puente son repugnantes"

Tras estas críticas, el presidente de Castilla y León cogió su coche y se presentó en el Cecopi el lunes. Una guerra política que se ha trasladado al plató de Espejo Público que ha generado un fuerte debate, por un lado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de Los Santos, ha tachado los tweets de Óscar Puente de "repugnantes" y cree que lo que hace con ellos es "polarizar" a la población, e intentar buscar un espacio político en el que parezca que los externos "crezcan" para que luego él aparezca como "el salvador".

"Se ha reído de una tragedia cuando había gente perdiendo la vida"

Jaime de los Santos ha criticado la actitud del Ministro de Transportes: "Se ha reído de una tragedia, cuando había gente perdiéndolo todo, incluso la vida, el Ministro ha utilizado las redes sociales para hablar del calorcito y de dónde estaban unos y otros de vacaciones".

"El Presidente del Gobierno no se ha movido de su palacete, ni tampoco ha llamado"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha defendido la presencia de Mañueco en el Cecopi: "En cuanto fue informado el presidente de Castilla y León de que el incendio era una cuestión de alto riesgo, cogió su coche y estaba en la carretera. Es inaceptable que se señale a quienes están cumpliendo con lo que les toca, mientras que el Presidente del Gobierno no solo que no se ha movido de su palacete vacacional, sino que tampoco ha llamado por teléfono a ninguno de los presidentes de las Comunidades Autónomas. En cambio, el jefe de la oposición, ayer estaba frente al fuego. Tengo muchos datos para darte, Zaida".

Momento de tensión en el plató

Unas acusaciones que no han gustado nada a la exmilitar y exdiputada del PSOE, Zaida Cantera, quien ha respondido: "No te pongas agresivo conmigo, te puedo dar los datos de vuestra ley, en la que se dice claramente de quién es la responsabilidad en cada una de las emergencias", a lo que Jaime de los Santos Responde: "¿Pero quién te niega eso?, Mañueco estaba en la carretera", y Zaida vuelve a saltar: "No, estaba en Cádiz"; y el vicesecretario de Educación del PP concluye el debate acusándoles de: "Hacer política repugnante".

