Juan Dávila responde a las críticas por hacer humor con el suicidio: "La gente que viene a mi show lo que quiere es reírse de la enfermedad"

El humorista Juan Dávila ha sido criticado por un vídeo que publicó en sus redes sociales, en el que bromeaba sobre el suicidio. Concretamente salía Mariana, una joven que se ha intentado suicidar varias veces y que contaba su experiencia en el escenario del show, y a lo que el humorista respondía: "Hablas del suicidio como si fuera ir a comprar el pan".

Unas críticas que han sido respondidas por Juan Dávila en Espejo Público, quien ha reconocido que: "No me arrepiento de hacer esa broma, porque la gente que viene a ver mi show es gente que lo que quiere es reírse de la enfermedad, no quieren más pena. Quien viene a verme sabe lo que se puede encontrar, de hecho Mariana ya era la segunda vez que venía, y ya habíamos bromeado sobre su enfermedad".

"Junto a esas personas me mofo de su enfermedad"

El humorista ha recalcado que él "no se mofa" de las personas con discapacidad, sino que junto a esas personas "se mofa de la enfermedad, del cáncer o de la discapacidad" ya que, según Juan Dávila: "Esas personas necesitan el humor para poder seguir en su día a día".

Pero la cosa no termina ahí, cuando el humorista publicó el vídeo de la broma del suicidio en sus redes sociales, el padre de Mariana publicó también un comunicado en el que decía textualmente: "Justamente has publicado el vídeo de mi hija en el instante en el que volvíamos a entrar en urgencias por una nueva ingesta de pastillas. Verlo me ha recordado que en aquellos días ella se sentía bien y fuerte, ahora mismo está ingresada en observación. Yo seguiré a su lado, apoyándola, acompañándola y sufriendo en silencio su dolor, y maldiciendo la impotencia que te genera el no saber cómo ayudar a salir de ese pozo. Gracias por ese rato Mutxamel y sobre todo, gracias por dar visibilidad a la salud mental".

"En un año me he intentado suicidar 4 veces"

Afortunadamente, Mariana fue dada de alta pocos días después del comunicado de su padre, y este jueves ha estado en Espejo Público para contar cómo se encuentra: "En lo que va de año es el segundo intento de suicidio que tengo, en un año me he intentado suicidar 4 veces. Hace justo un año estaba ingresada en el psiquiátrico, pero aquí estamos, intentando retomar el día a día, sufriendo en silencio con mis cosas. Me gustaría dar visibilidad a todos los trastornos de la personalidad y otras enfermedades mentales".

"Se suicidan 11 personas al día en España y no se habla"

El otro protagonista de esta historia de 3 es el padre de Mariana, quien ha querido mostrar su agradecimiento al humorista en Espejo Público: "Estábamos en un espectáculo de humor mi hija y yo, y dentro de toda la desgracia que tenemos con este problema, nos tomamos la vida con humor, intentamos sonreír lo máximo posible. Hay que dar visibilidad a los trastornos de la personalidad, porque no hay visibilidad, se suicidan 11 personas al día en España y no se habla".

Un tema cada vez menos tabú

A lo que la presentadora de Espejo Público, Lorena García, ha contestado: "Afortunadamente se habla del suicidio, esta entrevista hace años hubiese generado un debate intenso en la reunión de contenidos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.