Fernando Valladares, sobre la oleada de incendios en España: "No tenemos la mentalidad preventiva y eso no se puede improvisar en un verano malo"

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que los primeros 20 días de agosto sean los más cálidos de España desde que hay registros. Pero, ¿por qué ocurre esto?. Según ha explicado el investigador del CSIC Fernando Valladares en Espejo Público: "Hasta esta ola de calor ya llevábamos 46 récords climáticos en lo que va de año, y el planeta tierra, encadena 49 julios seguidos con calor anómalo. Esto se debe a que se producen manifestaciones del cambio climático".

"El nuevo clima ya está aquí y no estamos preparados"

A la pregunta de Lorena García de si tenemos que dar por hecho que los veranos tan calurosos sean nuestro futuro, el experto ha contestado: "El futuro ya está pasando, estamos transitando uno de los peores escenarios climáticos que la Tierra había establecido. Tenemos que entender que el nuevo clima ya está aquí, y es un clima para el cual no estamos preparados. Recordemos la DANA, eso demostró que no estábamos preparados".

La solución al cambio climático

Según Valladares el cambio climático es algo que tiene "arreglo", y la solución es "aplanar" la curva de emisiones, aunque reconoce que no será algo "inmediato ni milagroso".

Una de las principales consecuencias que están teniendo las altas temperaturas en España es la oleada de incendios. Nuestro país atraviesa una semana negra, y uno de los monumentos naturales que ha sido afectado por las llamas ha sido el de Las Médulas, un espacio natural que "debería haber sido protegido a medio y largo plazo", según ha reconocido el investigador.

"Somos buenos apagando fuegos pero no implicando a la ciudadanía"

Para Valladares, en España el problema es que "somos muy buenos" apagando fuegos, pero no "implicando a la ciudadanía y a los bomberos" en el sentido más amplio. Según ha opinado el experto en Espejo Público, otro de los problemas que hay es que: "Hay bomberos que solo se contratan en la temporada de incendios, pero deberían estar contratados todo el año, porque los inviernos se deben aprovechar para aprender lo que nos va a ocurrir en verano".

"No se puede improvisar en un verano malo"

"En España lo que falta es anticipación, ya no solo en presupuesto, sino en la mentalidad de los políticos, el sector privado y la ciudadanía. No tenemos la mentalidad preventiva, y eso no se puede improvisar en un verano malo", concluye el investigador del CSIC.

