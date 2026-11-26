Cincuenta y cuatro programas pueden parecer pocos al compararlos con los 245 que protagonizó en su primera etapa, pero han servido para que Moisés Laguardia deje una huella aún más profunda en Pasapalabra. Más allá de los resultados, el concursante riojano ha mostrado su versión más relajada, espontánea y disfrutona, por lo que puede decir que ha cumplido su misión en la etapa que ha cerrado tras 54 programas.

El más disfrutón de La Pista

Si algo ha definido esta segunda aventura de Moisés ha sido su rendimiento en La Pista. Ha firmado algunos plenos brillantes y ha demostrado un oído privilegiado para identificar canciones de cualquier estilo y época. Sus celebraciones, imitaciones, guiños musicales y hasta improvisados conciertos han maravillado al público y han conquistado a Roberto Leal. Entre sus mejores numerazos está el de 'So payaso', de Extremoduro.

Aunque ha demostrado tener dominio de casi cualquier género, se ha notado que el rock está entre sus preferidos. Desde Bon Jovi con 'Livin’ on a prayer' hasta una versión de 'Y nos dieron las diez' entre José Luis Perales y Joaquín Sabina.

Sus mejores anécdotas personales

Las charlas entre Moisés y Roberto Leal han dado mucho de sí: desde contar que su primer intento de participar en un concurso de televisión fue con sólo 8 años hasta sus pinitos como actor, por el que llegaron a decirle "Tócala otra vez, Moi".

Chistes improvisados, bromas y momentos de complicidad han permitido descubrir a un Moisés más cercano y divertido. Llegó a quitarse las gafas para revelar su parecido con un personaje de Oliver y Benji, además de desvelar que también hay comparaciones innegables con un político.

Sus actuaciones en AlaZ

El gran reto para Moisés en esta etapa ha sido jugar AlaZ, una prueba nueva para él. Su talento le ha llevado igualmente a protagonizar remontadas memorables, resolviendo situaciones límite y regalando jugadas de enorme mérito. Además, teniendo como temible rival a David, se ha visto avocado en gran parte de los programas a jugar de la Z a la A. Aún así, ha tirado de galones para desenvolverse con la misma destreza que de la A a la Z.

Es verdad que el bote se le ha vuelto a resistir. Tampoco ha conseguido en esta etapa ningún 24. Sin embargo, cada uno de sus duelos contra David ha sido apasionante. Y lo mejor es que, incluso en la derrota, mostraba su mejor sonrisa, incluso con algún chiste sorprendente o con un guiño como el que tuvo con Supremme de Luxe.

Por eso, aunque esta segunda etapa de Moisés haya sido más breve que la anterior, deja la sensación de haber sido especialmente intensa. Moisés no sólo ha acumulado aciertos, victorias y grandes tardes de concurso. También ha demostrado su esencia, su sentido del humor. Y quizá esa sea la principal huella de estos 54 programas: la de un concursante que ha sabido disfrutar de Pasapalabra.