Pasapalabra ha vivido un relevo inesperado, desencadenado por una retirada que ha sorprendido a los espectadores. Sergio se ha convertido en nuevo concursante tras ganar en la Silla Azul. Lo destacado es que no ha sido en un enfrentamiento contra Moisés, derrotado en el pasado AlaZ, porque el riojano ha anunciado que abandona el programa.

“He compaginado todo esto con mi trabajo, con muchas horas de estudio, que me han llevado a un nivel de agotamiento físico y mental”, explica Moisés en un vídeo. Esta decisión ha deparado una insólita Silla Azul con dos aspirantes: Sergio y Eugenio, con victoria para Sergio.

En su presentación, el nuevo concursante ha contado que procede de Tarazona, en Zaragoza, que trabaja en una asesoría y que es aficionado al deporte, tanto verlo como practicarlo y especialmente si se trata de fútbol y de baloncesto. Incluso se ha animado con el crossfit desde hace unos meses. A sus 26 años, es su primera vez en televisión, su primera experiencia en concursos.