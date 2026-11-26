Marta Hazas y Elena Furiase han ayudado a las hormigas a analizar las primeras citas en El Hormiguero. Las actrices tuvieron que clasificar como red flag o green flag distintas situaciones y comportamientos que pueden indicar si una persona es una buena o mala opción para iniciar una relación.

Por un momento, el programa se convirtió en un improvisado consultorio sentimental gracias a este juego. "En la primera cita se deja ganar en los juegos", "tienes la primera cita el viernes y la anula porque sale el GTA VI", "en el primer encuentro pone vocecitas a partes de su cuerpo" o "siempre va demasiado elegante" fueron algunos de los ejemplos planteados.

Sin embargo, la situación que más debate generó fue la siguiente: "A partir de la cuarta cita empieza a avisar antes de tirarse un pedo". En este caso, ambas actrices discreparon. Mientras Marta Hazas levantó la bandera roja porque, en su opinión, "los pedos así matan el romance", Elena Furiase lo consideró una señal positiva y defendió que podía ser una muestra de confianza.

"No es que diga: '¿Te has tirado un pedo?' y me meta debajo de la colcha", bromeó Furiase. El juego demostró así que no existe una lista universal de 'red flags' y 'green flags': lo que para algunos puede ser una señal de alarma, para otros puede convertirse en una muestra de sinceridad, naturalidad o sentido del humor.