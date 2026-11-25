Marron le ha presentado como "el Tony Stark español". Tomás Castellanos ha visitado El Hormiguero para enseñar su nuevo invento increíble: un brazo extensible de alto voltaje.

Este joven de Ciudad Real ha aprendido de forma autodidacta mecánica, electrónica, robótica e impresión 3D. Se ha hecho famoso por recrear artilugios que salen en series, películas y videojuegos de ciencia ficción.

Convertido en uno de los inventores más sorprendentes de las redes sociales, Tomás ha mostrado cómo funcionan estos brazos extensibles, capaces de alargarse de forma sorprendente. La explicación científica es que en un arco eléctrico el aire se ioniza formando plasma y conduce la corriente a través de él.