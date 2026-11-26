A pocos días de las elecciones, Anthony Blake ha visitado La Mesa después de haber participado en un vídeo de la campaña electoral del Partido Popular. El ilusionista, "e ilusionado", como le ha presentado Cristina Pardo, ha explicado cómo surgió la propuesta y los motivos que le llevaron a aceptarla.

El invitado ha asegurado que, cuando se pusieron en contacto con él, no le preocupaban las críticas que pudiese recibir por dar este paso. "Ya tengo callo", ha señalado, reivindicando el derecho de las personas conocidas a expresar públicamente sus opiniones políticas.

El ilusionista también ha reconocido haber sido votante del PSOE en el pasado. Sin embargo, se ha mostrado crítico con la gestión del actual Gobierno: "Llevo viendo 8 años un país que cada vez me duele más".

Además, Anthony Blake ha desvelado cómo le llegó la propuesta del Partido Popular para participar en la campaña electoral, al tiempo que ha seguido exponiendo sus discrepancias con la gestión del Ejecutivo.