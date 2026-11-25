Un equipo médico de Gran Canaria ha protagonizado un nuevo hito en la telecirugía robótica con una intervención realizada desde Wuhan (China) a un paciente situado en un quirófano de Las Palmas de Gran Canaria. La operación se le realizó a un paciente varón de 65 años diagnosticado de hiperplasia benigna de próstata conectando ambos puntos del planeta mediante una línea dedicada que permitió dirigir a distancia los brazos robóticos durante el procedimiento.

La telecirugía asistida por robot, conocida también como cirugía remota, permite a los cirujanos realizar procedimientos en pacientes que se encuentran lejos de su ubicación física combinando robótica, redes de comunicación de alta velocidad y sofisticados sistemas de control. El cirujano manipula instrumentos robóticos desde una ubicación remota, utilizando la transmisión de datos en tiempo real para controlar las acciones quirúrgicas.

En este caso la operación realizada el pasado sábado 21 de noviembre, fue dirigida a distancia por el profesor Alberto Breda, urólogo de la Fundació Puigvert y presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Robótica (ERUS), desde Wuhan; y en el quirófano de Hospitales Universitarios San Roque, en Gran Canaria, permanecieron el doctor Pablo Juárez del Dago, la doctora Andrea Noya y el resto del equipo quirúrgico del hospital. La intervención se desarrolló en el marco del Congreso de la Sociedad China de Urología y supone un nuevo avance en la aplicación de la cirugía robótica a larga distancia. Una conexión entre China y Gran Canaria, separadas por casi 12.000 kilómetros, que registró una latencia de 200 milisegundos, un retraso que exige una elevada precisión y preparación para garantizar el control remoto del instrumental quirúrgico.

El paciente intervenido es un varón de 65 años diagnosticado de hiperplasia benigna de próstata, una afección que en su caso estaba asociada a una próstata de más de 100 gramos, y la intervención consistió en una prostatectomía simple, un procedimiento quirúrgico destinado a extraer el adenoma prostático para resolver los problemas urinarios derivados de esta patología. Dos días después, recibió el alta hospitalaria y se encuentra en su domicilio recuperándose favorablemente.

En un proceso de telecirugía asistida por robot, el cirujano opera desde una consola equipada con controles y una pantalla de alta definición del campo quirúrgico y los movimientos del cirujano se traducen en acciones precisas mediante los instrumentos robóticos. Los bazos robóticos están colocados cerca del paciente y ejecutan las órdenes del cirujano con alta precisión, realizando incisiones y suturas. La red de comunicación es esencial, se trata de una red robusta y de baja latencia para transmitir datos entre la consola del cirujano y los brazos robóticos en tiempo real.

Con esta intervención culmina una serie de tres hitos internacionales de telecirugía robótica realizados durante este 2026 por el equipo, tras dos experiencias previas con Barcelona y Padua, en Italia.