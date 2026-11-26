En La Mesa
Sara Carbonero tercia en la polémica política entre influencers: "No molesta que digan a quién van a votar, sino no comulgar con ese partido"
La periodista Sara Carbonero ha abogado "por una libertad de expresión total", aunque también ha valorado que es mejor ser prudente y mantener la privacidad en determinados temas.
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Algunas influencers se han visto envueltas en la polémica por expresar su apoyo político a algún candidato a las elecciones generales de este 29 de noviembre. Cristina Pardo ha abordado este tema en La Mesa con, entre otros invitados, Sara Carbonero. "Yo abogo por una libertad de expresión total y que se pudiera hablar de todo", ha asegurado la periodista.
Sara ha comentado que, en el caso de Laura Escanes, otras influencers han aludido a asuntos de su vida privada para criticarla. "Lo que molesta no es que digan a quién van a votar, molesta cuando tú no comulgas con ese partido", ha afirmado.
La periodista se ha descrito a sí misma como "activa en redes pero prudente". "Los famosos, influencers... nos merecemos guardarnos algo, un poquito de privacidad", ha defendido.
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