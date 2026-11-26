En La Mesa, Cristina Pardo ha conversado con Susana Díaz sobre la entrevista de José Bono, uno de los políticos más destacados de la historia reciente del PSOE, en el programa y también sobre su incursión en campaña electoral.

"No se si estás de acuerdo con que, quizá, ha podido ser la figura que ha encontrado la actual dirección del PSOE para sustituir a Zapatero, que en esta campaña no ha participado", dice Cristina.

"Pero sí es posible, quizá fuera así. Lo que ocurre que yo que esta actuación de él no es acorde con las que estoy acostumbrada a verle. Y no se hasta que punto, ha puntuado esto. Valga la redundancia. Porque incluso la entrevista de hoy no se qué aporta al partido, ni a él mismo. Esa entrevista, seguramente cuando él se haya visto, estará arrepentido con la entrevista que ha hecho", dice Susana Díaz.

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